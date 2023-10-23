سيد عبدالعال: قمة القاهرة للسلام نجحت في مخاطبة شعوب العالم بشكل مباشر

قال النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع، إنه لم يكن يتوقع أن يتم إصدار بيان ختامي لقمة القاهرة للسلام، وذلك لكون هناك تضاد بين المتواجدين في القمة.

وأضاف "سيد عبد العال" خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الوفود الغربية المتواجدين في القمة، جاءوا للدفاع عن مشروع خاص بهم، منوها بأن الزيارات المتتالية من قادة أوروبا والولايات المتحدة بعد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وعدم المطالبة بوقف إطلاق النار دليل على ما أقول.

واسترسل: قمة القاهرة للسلام كانت أمام الرأي العام أجمع، والعالم كله شاهد وتابع هذه القمة، منوها بأن القمة نجحت في مخاطبة شعوب العالم بشكل مباشر وواضح.