وقفة تضامنية للصحفيين الجزائريين تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

نظم الصحفيون الجزائريون، وقفة تضامنية مع شهداء غزة والصحفيين الفلسطينيين الذين يواجهون العدوان الإسرائيلي الغاشم.



واستهلت الوقفة، التي نظمتها "جمعية صحفيي العاصمة" بمشاركة ممثلين عن القنوات التلفزيونية المعتمدة بالجزائر، بدقيقة صمت ترحما على شهداء العدوان على قطاع غزة.



وأكد رئيس الجمعية، سليمان عبدوش، تضامن الأسرة الإعلامية الجزائرية مع نظيرتها الفلسطينية التي تجابه الموت من أجل نقل حقيقة ما يقترفه الاحتلال في قطاع غزة من جرائم وحشية وسط تعتيم غربي غير مسبوق.



وكانت معظم الصحف الجزائرية قد صدرت اليوم بعنوان موحد : "غزة.. إعلام يغتال الحقيقة" تنديدا بالإعلام الغربي المنحاز لإسرائيل في حرب الإبادة التي يخوضها ضد سكان غزة.

