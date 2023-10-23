القرموطي يوجه رسالة على الهواء : نحن أمام دول تساند كيانا غاشما

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن هناك خللا في المجتمع الدولي هو خلل مقصود"، متابعا : "احنا قدام جيش لا يتمتع بأي شرف واخد علي العربده وأخد ما ليس له بالقوة".

وأضاف «القرموطي» عبر برنامج “مانشت” على قناة "CBC" أن بعض الدول الغربية مثل أمريكا وبريطانية تساند الجيش الغاشم المغتصب الظالم، وأشار أن لا أحد طالب بوقف الحرب علي أهالي غزة.

وأشار القرموطي، أن نحن أمام أنقاسم حاد غير مسبوق في المجتمع العالمي في مساندة الظالم وفي تجاهل المظلوم وتأييد هدم البيوت وإبادة البشرية وسفك الدماء بدون وجه حق، ولفت إلي يجب أن يتم وقف هذا الحرب خلال أسابيع إلا سوف يتم دخول قوة أو عوامل أخري لعدم أستمرار هذا العدون لسنوات.