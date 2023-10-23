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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جابر القرموطي:موقف مصر حاسم من القضية الفلسطينية والرئيس السيسي قدم رسالة للعالم

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

قال جابر القرموطي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد موقف مصر من الأزمة الفلسطينية من خلال الخطاب الذي القاه في قمة القاهرة، وكان حاسم للغاية من القضية الفلسطينية

وتابع "جابر القرموطي" خلال برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "cbc" إن الرئيس السيسي قدم رسالة بلسان الشعب و بلسان كل مواطن مصرى، وكان الخطاب قوي من موقف مصر أتجاه العالم باكمله.

وأوضح جابر القرموطي، أن مصر لن تسعى إلى الحرب ابدأ إلا في حالة الاعتداء على امنها القومي، مشيرا إلى أن هناك التفاف إيجابي يؤكد قررات القيادة السياسية لحماية الأمن القومي والحدود المصرية. 

 

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