حسين هريدي: تصفية القضية الفلسطينية لن يأتي على حساب مصر

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجميع تابع كلمات الوفود العربية وعلى المقدمة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس جمهورية مصر العربية، حيث أكد على مجموعة من المبادئ ، أن مصر لا توافق وتعترض على تصفية القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية لن تأتي على حساب المصالح المصرية أبداً"، وتابع "هذه رسالة لا لبس فيها موجهة لإسرائيل و للأطراف الدولية الداعمة لإسرائيل لعدم قبول التهجير أهالي غزة لـ سيناء".

وأضاف «هريدي» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “مانشيت” على قناة "CBC" مع الإعلامي جابر القرموطي" علي :"أكد الرئيس على استدامة المساعدات إلي قطاع غزة وتزامن مؤتمر القاهرة للسلام مع دخول أول شاحنات حاملة بالأدوية والغذاء إلي أهلنا في غزة"، مؤكداً أن الرئيس وضح الموقف المصري الذي يدين استهداف المدنيين بدون تفرقة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلي أن الوفود العربية ركزت في كلماتها علي ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، ولكن الكل أيضاً أهتم بحل المشكلة بين الدولتين وتم تأييد حق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته، مضيفاً: "القمة نجحت في بلورة رأي عام عالمي يقف يساند الحق الفلسطيني في إقامة دولته وركز الأضواء على معارضة الدول العربية للتهجير القصري وقال ابو مازن رئيس دولة فلسطين أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه سوء في غزة أو الضفة الغربية".