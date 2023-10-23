على قلب رجل واحد.. تامر أمين: الشعب يهتف بصوت الحق بالتضامن مع القضية الفلسطينية

علم فلسطين يزين المدرجات في ليفربول

قال الإعلامي تامر أمين، إن الملحمة الشعبية مستمرة حتى على المستوى الرياضة، معقبًا :"اول أمس كان فيه قمة للأهلي والزمالك بيلعبوا في البحرين باسكت بول السوبر الأفريقي، بس عاوز اقولكوا أن الجمهور عمل ملحمة فلسطينية في المدرجات عظيمة من هتافات ومناصرة بشكل عظيم".

وأضاف «تامر أمين» عبر برنامج “أخر النهار” على "قناة النهار" أن الأن يوجد مباراة في الدوري العام بين نادي الزمالك ونادي سموحة، مشيرًا إلي أن جمهور الزمالك في بداية المباراة علقوا لوحة لدعم القضية الفلسطينية بدون إساءات ولا كلمات خارج عن المألوف، جميع الهتافات بكل وطنية وحب وقلوب المصريين والشعب المصري على قلب رجل واحد.

علم فلسطين يزين المدرجات في ليفربول

وأردف تامر أمين"امس كان في مباراة بين ليفربول وإيفرتون وأهم لقطة ومشهد أن علم فلسطين قد كده بيزين المدرجات وشايله جمهور إنجليزي بيزين مدرجات أستاد الأنفلد إللي هو ملعب ليفربول وده ليه عشان وصلهم الرسالة وأتأثروا ولما أتأثروا أتغيروا ولما أتغيروا قرروا يعبروا".