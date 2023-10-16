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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: كل الاحترام لبلدي ورئيسنا على موقفه تجاه فلسطين.. فيديو

تامر امين
تامر امين

أشاد الاعلامي تامر أمين بدور مصر والدولة المصرية في القضية الفلسطينية ، قائلا :" فخور ببلدي ورئيس بلدي وكل الاحترام للرئيس السيسي ".

وتابع " أمين " ، خلال برنامجه " آخر النهار "، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بعمل " اكشن " خلال استقباله لوزير الخارجية الامريكي ، والأهم من التصريحات التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أين قالها ، مردفا :" كبيرة يامصر ".
 


و أدان الزعماء العرب  بشدة  الحملة الجوية الإسرائيلية على غزة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إسرائيل “ستحظى دائمًا بدعم الولايات المتحدة”، وذلك أثناء حديثه إلى جانب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في تل أبيب اليوم الاثنين، وفق ما ذكرت صحف أمريكية

 

الإعلامي تامر أمين الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية وزير الخارجية الامريكي توك شو

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