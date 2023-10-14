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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«إسرائيل الدلوعة اللي على الحجر».. تامر أمين ينفعل بسبب العدوان على غزة|شاهد

تامر امين
تامر امين

انفعل الاعلامي تامر امين على الهواء مباشرة بسبب الأفعال الإجرامية الإسرائيلية على قطاع غزة ، قائلًا: "في اللحظة دي يتم قصف أهالي غزة بأبشع الآلات الحربية الإسرائيلية وبأبشع أنواع القمع ضد الإنسانية والقانون الدولي".

وتابع "تامر أمين"، خلال برنامجه "آخر النهار"، والمذاع على فضائية "النهار"، أن إسرائيل بعد كل هذه الجرائم تظل الفتى المدلل للمجتمع الدولي، مردفاً: "إسرائيل تبقى دلوعة أمريكا والعالم والجميع يعاقب ويبتز سياسيًا إلا إسرائيل لأنها الدلوعة اللي على الحجر وعلى رأسها ريشة".

وأضاف "أمين": "كان لابد على المجتمع الدولي أن يكون موقفه تجاه اسرائيل مماثل لما قامت به حماس ولكن إسرائيل لا تُمس والمواطن الإسرائيلي لا يمس".
 

الإعلامي تامر أمين اهالي غزة فضائية النهار غزة تامر امين

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