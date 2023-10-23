مسئولون أمريكيون يكشفون عن نصيحة وجهها البيت الأبيض لإسرائيل بشأن الهجوم البري

كشف عدد من المسؤولين الأمريكيين لصحيفة نيويورك تايمز أن البيت الأبيض يرغب في أن تسمح إسرائيل بمزيد من الوقت لإجراء المفاوضات حول الرهائن الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في غزة ولدخول المساعدات إلى القطاع، قبل إطلاق العملية البرية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يقول التقرير إن إدارة بايدن تريد أيضا زيادة الاستعدادات تحسبا لأي هجمات محتملة على أهداف أمريكية في المنطقة من الجماعات التي تتخذ من إيران مقرا لها، والتي يعتقد أنها من المرجح أن تزداد مع استمرار الحرب.



وقال مسؤولان للصحيفة الأمريكية إن الرسالة قد تم نقلها إلى إسرائيل عبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يتحدث مع نظيره الاسرائيلي، يوواف جالانت، كل يوم تقريبا. بينما لم يؤكد المتحدث باسم جالانت التقرير للصحيفة.



وبالإضافة إلى ذلك، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرة أخرى بالأمس.



ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين قلقون من أن التأخير المستمر للهجوم البري يمكن أن تستغله إيران، التي أكدت مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة هي من تسيطر على إسرائيل .



كما أن التقرير يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تطالب إسرائيل بتأخير الهجوم البري، ولكنها تنصحها بدلا من ذلك بالانتظار، وأن واشنطن لا تزال تدعم تماما هدف إسرائيل لتدمير المقاومة الفلسطينية حماس في أعقاب الهجوم المميت في 7 أكتوبر.