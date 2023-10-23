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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تشيد بدور القطاع الخاص في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

ميرفت الكسان
ميرفت الكسان

أكدت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية، تستهدف التعاون بين القطاع الخاص والحكومة المصرية لطرح سلع بأسعار مخفضة مراعاة لظروف المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما يشهده العالم من حروب.

 

ولفتت إلى أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي للمرة الثانية جاء للتأكد من أن المبادرة تسير في الطريق الصحيح ولا تواجه أي تحديات.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الدولة المصرية تسعى في إنجاح مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية والتأكد من أن السلع التي تباع بالأسواق تكون بأسعار مخفضة في مقدرة المواطن البسيط، خاصة أنها سلع أساسية يحتاج إليها كل بيت مصري، مشيدة بتوجيهات وزارة التموين بنزول حملات مفاجئة للتأكد من تواجد السلع بالأسعار المتفق عليها مع القطاع الخاص.

وعن جهود تدبير المكون الدولارى لتوفير السلع، أوضحت أن القطاع الخاص يشارك بقوة في هذه المبادرة مع الدولة المصرية، مما يؤدي إلى إنجاح هذه المبادرة، حيث إن القطاع الخاص يعتبر قاطرة للتنمية وبمساعدة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجاري ستتحقق أهداف المبادرة بعض النظر عن وجود المكون الدولاري من عدمه.

ولفتت إلى أن المورد يعتبر أحد أدوار المشاركة القوية للقطاع الخاص مع الدولة المصرية، ويساهم في هذه المبادرة إيمانا منه بمساعدة الدولة والمواطنين على تجاوز الأزمات الاقتصادية، متوجهة بالشكر للقطاع الخاص وأي جهة تساهم في هذه الفترة الصعبة بسبب الأزمات العالمية.

ميرفت الكسان القطاع الخاص مجلس النواب أسعار السلع الأساسية مدبولى

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