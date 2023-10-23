طوفان الأقصى.. أمريكا تناشد موظفيها في سفارة بغداد بمغادرة البلاد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، إنه ينبغي على موظفينا غير الأساسيين في سفارة بغداد وقنصلية أربيل المغادرة.

وقد قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأحد، إن بعض الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق صدرت لهم أوامر بالإخلاء.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "صدرت تعليمات لأفراد العائلات والموظفين الحكوميين في السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل بالإخلاء بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة".

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية، المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق لأسباب أمنية، بعد الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في المنطقة.

وقالت الخارجية الأمريكية: “لدواع أمنية، نوجه مواطنينا بعدم استخدام مطار بغداد الدولي”.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، “تحذيرًا أمنيًا عالميًا” تنصح فيه المواطنين الأمريكيين في الخارج بتوخي مزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع أعمال عنف وزيادة التوترات في مواقع مختلفة حول العالم.