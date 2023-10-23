عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد هزيمته أمام فاركو.. الإسماعيلي يصعد الأزمة ويطالب بحكام دوليين لجميع مبارياته

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

أرسل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي شكوي تضمنت 3 طلبات لاتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة بسبب القرارات التحكيمية في مباراة الدراويش أمام فاركو التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز . 
 

وخسر فريق الإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال مباراته امام نظيره فريق فاركو بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. 
 

وطالب النادي الإسماعيلي بإيقاف طاقم حكام لقاء مباراته أمام فاركو بقيادة الحكم نادر قمر الدولة.
 

وتضمنت الشكوى اجراء تحقيق عاجل مع طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وفاركو . 
وشملت الشكوي أيضا ضرورة تعيين حكام دوليين لمباريات الإسماعيلي فى قادم منافسات بطولة الدوري المحلي.

بيان الإسماعيلي 

وأصدر الاسماعيلي بيانًا رسميًا جاء نصه "السيد الأستاذ / جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السيد النائب / أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

بيان الإسماعيلي 

إثارة في الأهلي| قصة "خناقة" مروان عطية.. و"تمرد" نجم الأحمر.. و"ورطة" كولر أمام سيمبا

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

صدى البلد ينشر بيان النادي الإسماعيلي احتجاجا على حكم مباراته أمام فاركو والذى جاء على النحو التالي: 


السيد الأستاذ / عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة
السيد / فيتور بيريرا  رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم


تحية طيبة وبعد،،،
يسعدني ومجلس إدارة النادي الإسماعيلي الرياضي أن نبعث لسيادتكم بأرق التحيات مع خالص تمنياتنا لسيادتكم بدوام التوفيق.. في إطار حرصكم جميعًا كمسئولين عن منظومة الكرة المصرية بتطوير ورفع شأن قيمة الدوري المصري ومن خلال حرص النادي الإسماعيلي على مشاركتكم بنفس النهج فإننا نضع بين ايدكم ما حدث من ظلم بين وواضح أثر بالسلب على نتيجة مباراة النادي الإسماعيلي ونادي فاركو والتي أقيمت مساء يوم الأحد الموافق 22/10/2023 بملعب الإسماعيلية في إطار مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام قد شهدت تدني في أداء طاقم التحكيم ووقوع أخطاء تحكيمية فاضحة لا تليق بقيمة ومكانة النادي الإسماعيلي من الحكم "نادر قمر الدولة" وطاقم حكام الفيديو مما أثر على نتيجة المباراة.

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

كسر قواعد ليفربول| 3 إجراءات اتخذها محمد صلاح لدعم القضية الفلسطينية.. وهذا موقف الإدارة وزملائه


وفند بيان الإسماعيلي الحالات التحكيمية كالتالي:-


أولًا: عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للنادي الاسماعيلي خلال الشوط الأول نتيجة لمسة يد على لاعب نادي فاركو بالرغم من قرب الحكم من اللعبة وتحت نظره بشهادة ورؤية جميع الخبراء في الاستوديوهات التحليلية إلا أن حكم الساحة لم يحتسبها ولم يتم استدعائه من حكام الفيديو.


ثانيًا: لم يقم حكم الساحة بطرد اللاعب / عبد الله بكري – مدافع نادي فاركو نتيجة عرقلة اللاعب / ياو أنور على الرغم من قيام حكم الفيديو "محمود ناجي" وهو من حكام النخبة الإفريقية باستدعائه مما لوحظ أن هناك تعنت من حكم المباراة في عدم طرد اللاعب في ظلم فج للنادي الإسماعيلي يراه القاسي والداني مما أفقد النادي ثلاث نقاط غالية وبدء مسلسل نزيف النقاط مما يؤثر على مسيرته بالدوري العام.


وشدد الاسماعيلي في بيانه أن مثل هذه الأفعال التي تصدر من الحكام أصبحت تثير غضب واستياء جماهير النادي الإسماعيلي وأن النادي إذ يحمل رابطة الأندية والإتحاد المصري لكرة القدم أن نتيجة هذه الاستفزازات لجماهير النادي سوف تؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقباه.


وطلب الاسماعيلي خلال بيانه: -
 

1- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص لحماية حقوق النادي الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة وتحقيق العدالة المطلوبة للمنظومة الكروية.
 

2- إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة وحكام الفيديو، واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تضمن منع تكرار مثل تلك الأخطاء الفجة وعدم مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة أي من مباريات النادي الإسماعيلي في المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع مع إيقاف حكم الساحة وحكام الفار عن التحكيم.
 

3- تعيين حكام دوليين على أعلى مستوى سواء داخل الإسماعيلية أو خارجها أسوة بالأندية الكبيرة بالدوري العام.

الاسماعيلي فاركو الدوري إيهاب جلال الأندية المحترفة جمال علام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

الإعلام العبري: خلافات شديدة وأزمة ثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي

السيسي أفسد مخطط إسرائيل.. حكاية مشروع غزة الكبرى وتأثيره على سيناء

نزول 20 جنيها كاملة|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

الله يرحمه ناشر تويتة| تغريدة لـ وائل الإبراشي على X تثير الدهشة.. ما محتواها؟

سيدات بس|نص اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم في قضية “ممارسة الفاحشة”

مخاوف أمريكية من سيطرة إسرائيل على قطاع غزة

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي يطالب بإيقاف حكام مواجهة فاركو.. وتعيين حكام دوليين للمباريات المقبلة

بالشفا .. تعليق مثير من فاركو بعد الفوز على الإسماعيلي

ترشيحاتنا

شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان غربي غزة

اعتماد حركة تنقلات لمديري الإدارات العامة والأجهزة بمحافظة الجيزة

دخول الدفعة الثالثة من المساعدات إلى غزة من معبر رفح

رئيس مجلس النواب يترأس الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة تجاه إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقشعر له الأبدان..فيديو لطفل حديث الولادة ضمن ضحايا قصف الاحتلال لـ غزة

طريقة عمل صوص الشوكولاته لتزيين الكيك والحلويات

في اليوم العالمي للروماتيزم .. معلومات خطيرة عن المرض | خلّي بالك

طفلة صغيرة بين ذراعيه..فيديو يوثق آخر اللحظات المؤلمة في حياة فلسطيني بغزة

فيديو

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

عذر قوي .. رئيس تحريرالشرق يكشف سبب مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ