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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأجيل محاكمة 14 متهما بإنهاء حياة شخص وإصابة 9 آخرين في القليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السابعة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد محمد صيره شريف محمد السباعي محمود مجدى عبد المقصود وأمانة سر كمال جاويش تأجيل محاكمة متهمين بقتل 14 متهم بقتل شخص وإصابة 9 آخرين لجلسة اليوم الرابع من دور نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 1159 لسنة 2022 جنايات كفر شكر والمقيدة برقم 464 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أنهم في يوم 2020/10/29 قام كل من: " سعيد س.م" 32 سنة مقيم ابو نجاح مركز الزقازيق محافظة الشرقي، " محمد ا. م" 21 سنة، " السيد ج. م"، " مصباح م.ع"، " إكرامي ج.أ" 34 سنة، فنى، ومقيم كفر مروان، " محمد ع.م" 42 سنة، " عمرو ع.م" 33 سنة، " أحمد ع.م" 38 سنة، " محمد ف.ا" 29 سنة حلاق ومقيم الزمرونية، " احمد م.ا" 25 سنة، عامل، " موسى أ.م" 32 سنة، " سمير ا.أ" 30 سنة، " محمد ح.ع" 24 سنة مبيض محارة، " إبراهيم ع.إ" 42 سنة سائق وجميعهم مقيمين مقيم البقاشين.

المتهمين من الأول الى الخامس: قتلوا عمداً المجنى عليه " ياسر ابراهيم محمد عبد الجواد" مع سبق الاصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفا تواجده به " حديقة موالح ".

وأوضح أمر الإحالة أنهم أشهروا فى وجهه الأسلحة النارية حوزتهم وأطلقوا أعيرة نارية صوبه فأحدث المتهم الأول الوصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق حال تواجد المتهمين من الثاني إلى الخامس على مسرح الجريمة لمساعدته والشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
كما شرعوا في قتل المجنى عليهم " محمد ع.م"، " عمرو ع.م"، " احمد ا.م"، " محمد ف.ا "، " احمد م.ا"، " موسى ا.م"، " سمير ا.أ"، " محمد ح. ع"، " ابراهیم ع.إ " - عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بينوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منهم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا الأسلحة النارية حوزتهم وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم قاصدين ازهاق روحهم الا انه خاب اثر جرعتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه الا وهو عدم استقرار الطلقات بأجسادهم على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمين من السادس إلى الرابع عشر: شرعوا في قتل المجنى عليهم وعددهم 5 أشخاص عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منهم وأعدوا لهذا الغرض، الأسلحة النارية قاصدين ازهاق روحهم الا انه خاب اثر جرعتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه الا وهو عدم استقرار الطلقات بأجسادهم.

كما أن المتهمين جميعا قد حازوا واحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "بندقية آلية وفرد خرطوش". - حازوا واحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهمة السابقة، أطلقوا أعيرة نارية فى الهواء داخل القرى من الاسلحة النارية محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت أنه على إثر خلف بين طرفي الواقعة توجهوا الى حيث اتقن كلا منهم تواجد الآخر مدججين بالأسلحة النارية فتبادلا إطلاق الأعيرة النارية فيما بينهم قاصدين إزهاق أرواح بعضهم البعض وحينها تمكن المتهم الأول من إطلاق عيار ناري من سلاح نارى بندقية آلية حوزته استقر بجسد المجنى عليه فأحدث اصابته بالصدر والتى أودت بحياته حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول ابان حيازتهم للأسلحة النارية، بعضا أطلق المتهمين من السادس حتى الرابع عشر أعيرة نارية من الأسلحة النارية حوزتهم صوب اشخاص الطرف الأول سالفي الذكر قاصدين ازهاق أرواحهم.

القليوبية محكمة جنايات بنها بالقليوبية جنايات كفر شكر الأسلحة النارية حديقة موالح

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