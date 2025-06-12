جهاز السويس الجديدة يناقش مقترحات مستثمري الحي الصناعي لتعزيز التعاون

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، مجموعة من مستثمري الحي الصناعي بالسويس الجديدة، لمناقشة أوجه التعاون، وذلك بمقر الجهاز، بحضور ممثل هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات الجهاز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تفعيل مبدأ الشراكة بين الأجهزة والمستثمرين لدعم بيئة الاستثمار في المدن الجديدة.



استهلت المهندسة أسماء مخلوف، اللقاء، بعرض ملخص لأبرز الإنجازات التي تمت في البنية التحتية لخدمة القطاع الصناعي، ومن أبرزها: رفع كفاءة الخطوط الناقلة للمياه لضمان استمرارية الخدمة للمصانع والمنشآت، تأهيل ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالحي الصناعي، تشجير الحي الصناعي بزراعة أكثر من 3500 شجرة ضمن خطة متكاملة للتجميل وتحسين البيئة، وطرح أعمال تشغيل وصيانة شبكات الإنارة والنظافة لتوفير بيئة عمل ملائمة وجاذبة للاستثمار.



كما استعرضت المشروعات السكنية، التي تم طرحها مؤخرًا، ومنها وحدات المرحلة الأولى من الإسكان الحر، مع تمديد فترة التقديم حتى 15 يونيو 2025 الذي يوفر وحدات بمعايير عالية من الراحة والرفاهية.



وخلال اللقاء، استمعت المهندسة أسماء مخلوف، لملاحظات المستثمرين، كما دعت المستثمرين لزيارة المرحلة الأولى من المدينة للتعرف عن قرب على معالمها والموقع الاستراتيجي الذي يجعل من مدينة السويس الجديدة أحد أهم محاور التنمية بشرق القناة.