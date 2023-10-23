مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على تقديم منح دراسية لطلاب الدول الإسلامية

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية، وسامية عبد الحميد القائم بعمل أمين عام الجامعة ، ومديرى البرامج ، وأعضاء المجلس.

واستهل الدكتور جمال سوسه الجلسة بتقديم أسمى آيات التهاني للدكتور ناصر الجيزاوي، ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعيينه رئيسًا لجامعة بنها.

كما قدم مجلس الجامعة خالص التهاني للدكتور ماهر مصباح لصدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتعيينه أمينا لمجلس الجامعات الأهلية ، متمنين له التوفيق والسداد.

وقال الدكتور جمال سوسه أن المجلس ناقش خلال جلسته عدداً من الموضوعات منها الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب ، داعياً الطلاب الى المشاركة الجادة والفعالة فى الأنشطة الطلابية المختلفة من خلال برامج تنفيذية بجداول زمنية محددة.

وأشار إلى أن مجلس الجامعة وافق علي تقديم منح دراسية لطلاب الدول الإسلامية ، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بتقديم 100 منحة سنويا داخل الجامعات المصرية المختلفة للمبتكرين من طلاب العالم العربي والإسلامي فى تخصصات العلوم والتكنولوجيا ، والصحة العامة وجودة الحياة ، والابتكار وريادة الأعمال ، والآداب والثقافة والفنون.