عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يجرى حركة محليات محدودة للاستعانة بالكفاءات

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حركة محليات محدودة داخل بعض الوحدات المحلية للمراكز والقرى شملت تعيين 3 رؤساء قرى ونائب رئيس مركز وذلك لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية وإتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولي المناصب التنفيذية بالمحافظة .


حيث أصدر محافظ أسيوط قرارًا رقم (2210) لسنة 2023 يتضمن ندب محمود يس حسن أحمد أخصائي رعاية عاملين بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط لمدة عام لحين شغلها قانونًا فضلا عن ندب أحمد فتحي عبدالحميد سيد محاسب بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط من العمل رئيس الوحدة المحلية لقرية نزة قرار للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بني عدي بمنفلوط لمدة عام لحسن شغلها قانونًا وندب عيد عبدالرحيم السيد عبدالرحيم أخصائي علاقات عامة بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط من العمل سكرتير الوحدة المحلية لقرية بني عدي بمنفلوط للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية نزة قرار بمنفلوط لحين شغلها قانونًا بالإضافة إلى إنهاء ندب يسري محمد عبدالله قاسم باحث خدمة مواطنين بالمستوى الثالث بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط من العمل رئيس الوحدة المحلية لقرية بني عدي وعودته إلى مقر عمله الأصلى.

محافظ أسيوط: تكثيف عمل منظومة تقنين أراضي الدولة لتحرير العقود وتحصيل المستحقات

بحضور 400 إمام.. محافظ أسيوط يشهد ندوة "مصر وتحديات العبور إلى المستقبل"


كما أصدر المحافظ قرارًا رقم (2209) لسنة 2023 بندب حسين محمد حسين أخصائي خدمات عاملين ثاني سكرتير الوحدة المحلية لقرية نجوع المعادي للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية النواميس لحين شغلها قانونًا وإنهاء ندب سامي جابر عبدالجليل باحث شئون عاملين أول من العمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية النواميس وعودته إلى مقر عمله الأصلي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم.


وأوضح اللواء عصام سعد إنه يجرى الفترة الحالية الاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة في المحليات واكسابهم الخبرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النهوض بالجهاز التنفيذى وتطوير العمل الإداري بالوحدات المحلية لتحقيق سياسة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن استكمال خطة المحافظة لتطوير إدارات خدمة المواطنين والخدمات الجماهيرية بجميع الوحدات المحلية بقرى ومراكز المحافظة.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط حركة محليات بأسيوط حركة محليات محدودة مركز منفلوط مركز ساحل سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أعنف الغارات على القطاع.. الاحتلال يقصف مسجدين ويقتل العشرات في غزة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

كوريا الشمالية: سياسات واشنطن تضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب شاملة

نزول 20 جنيها كاملة| مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

الإعلام العبري: خلافات شديدة وأزمة ثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي

الله يرحمه ناشر تويتة| تغريدة لـ وائل الإبراشي على X تثير الدهشة.. ما محتواها؟

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ أنشطة وفعاليات ومشروعات قطاعي الشباب والرياضة

محافظ أسيوط يتابع توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية الملحقة بها

ترشيحاتنا

متتكلّمش في الموضوع دا| قرار من الخطيب بشأن رحيل نجم الأهلي للوكرة القطري

ممثل الاتحاد الأوروبي: نضغط لضمان حماية المدنيين في غزة

وطّي صوتِك| ابنة الصيدلي تكشف مفاجأة صادمة في قضية عنتيل مدينة نصر

بوريل يطالب بمنع امتداد التصعيد في غزة إلى لبنان والبلدان المجاورة

العوضي وأنغام ولطيفة ..النجوم يلقنون أفيخاي ادرعي درسا قاسيا

الاحتلال الإسرائيلي يفرض الإغلاق الكامل على عدة مدن بالضفة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي شلبي تثير الجدل بفستان غريب.. شاهد

بقرة غريبة بأرجل إضافية تنمو من رقبتها.. شاهد

سلمولي على الظروف.. حفل زفاف وسط الأنقاض والرصاص بغزة يشعل السوشيال ميديا

شبه بناتها.. والدة هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

عذر قوي .. رئيس تحريرالشرق يكشف سبب مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ