عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة 30 عاملا.. ندوة للتوعية بالحقوق والواجبات في قانون العمل ببورسعيد

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة تثقيفية تفاعلية للتوعية بمباديء الحقوق والواجبات فى قانون العمل بمصانع بورسعيد ، تحت شعار حقوقك وواجباتك فى العمل داخل مصانع شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة بمنطقة الصناعات الخفيفة بحضور 30 عاملا من الشركة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال في مختلف قطاعات العمل ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية ، وتكثيف التوعية والتثقيف حول مواد القانون والقرارات المنفذة لها ، والحقوق والواجبات التى شملتها ، وكذلك تعزيز مبادئ الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن .

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير المديرية ، أن الندوة بعنوان واجبات العمال ، وضمانات التحقيق معهم ومساءلتهم فى قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وتضمنت فعالياتها مناقشة تنظيم العمل من ساعات عمل و فترات الراحة ،وإنقضاء علاقة العمل، كما شهدت الندوة تفاعل كبير من الحاضرين وتم الرد علي جميع إستفساراتهم حول العديد من مواد قانون العمل ، وقام بإلقاء الندوة دعاء أبو الوفا ،و نهي يوسف مفتشي مكتب تفتيش عمل بورسعيد ، ودعاء حمدى مفتشة مكتب علاقات عمل بورسعيد ، وبحضور أمل يوسف مدير مكتب تفتيش عمل بورسعيد ، وأحمد ابو المعاطى مدير مكتب علاقات عمل بورسعيد .                                  أكد مدير المديرية أهمية تنظيم الندوات لتوعية العاملين بالمنشآت لتجنب مخالفة قانون العمل وحماية لحقوق العمال ،من أجل تحقيق بيئة عمل متوازنة وآمنة ومناخ عمل مستقر .

IMG-20231023-WA0032
IMG-20231023-WA0032
IMG-20231023-WA0033
IMG-20231023-WA0033
IMG-20231023-WA0034
IMG-20231023-WA0034
IMG-20231023-WA0031
IMG-20231023-WA0031

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أعنف الغارات على القطاع.. الاحتلال يقصف مسجدين ويقتل العشرات في غزة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

كوريا الشمالية: سياسات واشنطن تضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب شاملة

نزول 20 جنيها كاملة| مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

الإعلام العبري: خلافات شديدة وأزمة ثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي

الله يرحمه ناشر تويتة| تغريدة لـ وائل الإبراشي على X تثير الدهشة.. ما محتواها؟

ترشيحاتنا

متتكلّمش في الموضوع دا| قرار من الخطيب بشأن رحيل نجم الأهلي للوكرة القطري

ممثل الاتحاد الأوروبي: نضغط لضمان حماية المدنيين في غزة

وطّي صوتِك| ابنة الصيدلي تكشف مفاجأة صادمة في قضية عنتيل مدينة نصر

بوريل يطالب بمنع امتداد التصعيد في غزة إلى لبنان والبلدان المجاورة

العوضي وأنغام ولطيفة ..النجوم يلقنون أفيخاي ادرعي درسا قاسيا

الاحتلال الإسرائيلي يفرض الإغلاق الكامل على عدة مدن بالضفة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي شلبي تثير الجدل بفستان غريب.. شاهد

بقرة غريبة بأرجل إضافية تنمو من رقبتها.. شاهد

سلمولي على الظروف.. حفل زفاف وسط الأنقاض والرصاص بغزة يشعل السوشيال ميديا

شبه بناتها.. والدة هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

عذر قوي .. رئيس تحريرالشرق يكشف سبب مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ