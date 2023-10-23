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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يلتقي سفير الكويت بالقاهرة

لقاء محافظ شمال سيناء
لقاء محافظ شمال سيناء مع سفير الكويت

التقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، غانم الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة ،خلال زيارته إلى مدينة العريش.، وقال المحافظ أن العلاقات المصرية الكويتية تشهد تطابقاً وتوافقا في الرؤي علي كافة المستويات والاصعدة منذ زمن طويل.

وأكد المحافظ علي تخصيص مطار العريش الدولي بشمال سيناء لاستقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ،من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية ،لصالح اهالينا في قطاع غزة.

 

45 طنا:


بدوره قال السفير الكويتي في القاهرة، إن دولة الكويت تقدم مساعدات لقطاع غزة ،حيث وصلت طائرة كويتية تحمل 45 طنا من المواد الغذائية والطبية وثلاث سيارات إسعاف مقدمة من الهلال الاحمر الكويتي والجمعيةالكويتية للإغاثة،لافتا إلي وصول مساعدات كويتيه أخري خلال الأيام المقبلة.
وجه الشكر إلي مختلف الأجهزة المصرية ومحافظ شمال سيناء علي التسهيلات المقدمة لوصول المساعدات قائلا بإسم الكويت أتقدم بالشكر إلي مصر لما تقدمه من تسهيلات في وصول المساعدات إلي الأشقاء في غزة ،وهذا ليس بغريب علي مصر التي دوما لها دور محوري في دعم قضايا الأمة العربية وعلي رأسها قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية.

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