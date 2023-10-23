محافظ شمال سيناء يلتقي سفير الهند بالقاهرة.. تفاصيل

التقى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،اليوم،سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه،خلال زيارته إلى مدينة العريش.



وأشاد المحافظ بالعلاقات الثنائية المصرية الهندية التي لها بعد تاريخي وممتد، مؤكداً علي أن مصر حريصة على تعميق وتعزيز العلاقات مع جميع القوى والدول الصديقة والشقيقة ومن بينها الهند.



وثمن المحافظ الجهود التي تبذلها الحكومة الهندية لصالح الأشقاء الفلسطينيين ،واخرها تقديم 36.5 طنا من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلي قطاع غزة.



بدوره وجه سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه الشكر لمحافظ شمال سيناء علي حسن الاستقبال،مؤكدا علي وصول طائرة هندية محملة بمواد الإغاثة لصالح غزة ،حيث تم تسليمها إلى "الهلال الأحمر المصري" لنقلها إلى فلسطين.

30طنا:



أضاف أن المساعدات تشمل مواد الإغاثة إمدادات طبية (حوالي 6.5 طن) ومواد الإغاثة (حوالي 30 طنًا) والتي تضم خيام ومواد صحية أساسية وأقراص تنقية المياه، وما إلى ذلك.



أشار إلي الهند تدعم فلسطين واللاجئين الفلسطينيين من خلال مساهماتها في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).



أشار إلي الهند تقدم أيضًا مساعدات اقتصادية متنوعة لفلسطين بقيمة بلغت حوالي 141.2 مليون دولار، بما في ذلك مساعدات تنموية بقيمة 70.6 مليون دولار علاوة على دعم ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 39 مليون دولار.