عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد بيانًا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى القواعد الجوية

صورة من البيان العملي
صورة من البيان العملي

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ بياناً عملياً لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى القواعد الجوية بإستخدام أحدث وسائل وأجهزة التطهير الكيميائى المتطورة ، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

قائد القوات الجوية

بدأ البيان بكلمة الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه للقوات الجوية وتوفير كافة الإمكانيات بما يمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة وإقتدار.

أعقب ذلك تقديم ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى ، بالإضافة إلى التنفيذ العملى لعدد من المراحل ، والتى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد القتالى العالى للعناصر المشاركة والقدرة على التعامل مع أحدث وسائل ومعدات التطهير الكيميائى.

رئيس الأركان

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات رئيس الأركان وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة ، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والإستفادة منها فى الإرتقاء بمستوى الكفاءة القتالية.

وأشاد رئيس الأركان بالمستوى الراقى الذى ظهرت به كافة العناصر المنفذة للبيان ، مما عكس مستوى الإستعداد القتالى العالى والإحترافية فى تنفيذ المهام.

حضر تنفيذ البيان عدد من قادة القوات المسلحة.

IMG_6753
IMG_6753
IMG_6752
IMG_6752
IMG_6751
IMG_6751
IMG_6750
IMG_6750
الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة القوات الجوية قائد القوات الجوية القواعد الجوية الفريق محمود فؤاد عبد الجواد الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوافق بين مصر وماليزيا على ضرورة وقف التصعيد وتحقيق التهدئة في غزة

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مراسل "القاهرة الإخبارية": أكثر من 25 طائرة مساعدات وصلت حتى الآن لمطار العريش

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

المقاومة الفلسطينية تتوعد الاحتلال حال اقتحام غزة

نزول 20 جنيها كاملة| مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

سيدات بس| نص اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم في قضية ممارسة الفاحشة

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات الرئاسة 2024

‎السيسي : نتطلع إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري مع ماليزيا

بيان عاجل من البيت الأبيض عن الاجتياح البري الإسرائيلي لـ غزة

في مصر والوطن العربي.. نجم شديد اللمعان سيظهر في السماء اليوم

كارثة تهدد تركيا.. احتياطي مياه الشرب في إسطنبول يوشك على النفاد

دعما للأشقاء الفلسطينيين.. الأهلي: وجود 6 سيارات للتبرع بالدم في مباراة سيمبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد بيانًا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى القواعد الجوية

تحميك من الجلطات .. جمال شعبان يكشف أهمية وجبة الإفطار

بملابس الهلال الأحمر.. شاهد أول ظهور لـ دينا الشربيني بعد وفاة والدتها

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مقلوبة اللحم

فيديو

الجرام يسجل 2,100 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

عاجل .. حقيقة تعليق الدراسة الأسبوع المقبل في المدارس

العوضي وأنغام ولطيفة ..النجوم يلقنون أفيخاي ادرعي درسا قاسيا

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ