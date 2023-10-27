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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير فلسطين: بيان القمة الأوروبية انحياز أعمى لإسرائيل في عدوانها على غزة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، إن بيان القمة الأوروبية حول العدوان على غزة جاء غامضا ومخالفا لتطلعات الشعوب الأوروبية نفسها، موضحًا أن البيان الأوروبي لم يركز على الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، كما أن الموقف الأوروبي الرسمي تجاه العدوان على غزة لم يرق إلى مطالب شعوبهم التي رفضت قتل الأطفال.

وأضاف «الفرا»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن البيان الأوروبي لم يأت على حماية المدنيين ووقف إطلاق النار وإدانة الهجوم الوحشي الإسرائيلي على المدنيين، فضلا عن أن هناك انقسام كبير داخل الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية بسبب الانحياز الأعمى إلى إسرائيل.

وتابع السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي: «مجلس السفراء العرب شكل خلية صغيرة على رأسها مصر لاتخاذ تدابير ملزمة لإسرائيل».

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