رسالة وزير الأوقاف للعالم.. ألم يؤلم ضمائركم استهداف وحصار وتجويع أهالي غزة؟

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على دعم البيان الدولي الذي أصدره نخبة من كبار علماء الأمة، وفي مقدمتهم كبار علماء دولة فلسطين، من القادة وعلماء الأمة في الرفض القاطع والحاسم لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وإنهاء آمله في الحياة، مشددًا على أن التمسك بالأرض والتشبث بها والحفاظ على الأوطان من أرفع وأعلى درجات الشهادة في سبيل الله عزوجل.

سيناء المباركة.. المكان والمكانة أرض الخير والنماء والتضحية والفداء

وتابع وزير الأوقاف خلال خطبته حول مكانة سيناء بمسجد الصديق بمدينة نويبع، اليوم:" إلى عقلاء العالم وحكمائها والمؤسسات الدولية والحقوقية نقول لهم: ألم يؤلم ضمائركم ما يحدث من قتل ممنهج وحصار وتجويع؟، أليس أطفال فلسطين كسائر أطفال العالم لهم الحق في الحياة الكريمة؟، مضيفًا:"الله الله في أطفال في فلسطين، في نساء فلسطين، في استهداف المدنيين العزل بالحصار والتجويع والقتل الممنهج".

واختتم وزير الأوقاف قائلًا: "أما آن لضمير العالم أن يستيقظ؟!، وهل يقبل أن يحدث مثل ما يحدث لأهالينا في فلسطين في أي بقعة من بقع العالم أو في غيرهم من المخلوقات؟!، لافتًا إلى أنها جريمة في حق الإنسانية كلها، وأن دماء الأبرياء ستكون كابوسًا على من سفكها أو أسهم في سفكها تلاحقه في ديناه وآخرته، كم من أمة بغت وتجبرت فكان عاقبة أمرها خسرا.

افتتاح 10 مساجد بالجمعة الأخيرة في أكتوبر

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023م، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (270 ) مسجدًا منها ( 200 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 70 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. مسجد الصديق –نويبع

2. مسجد البحراوي - الميناء - نويبع

3. مسجد سرابيط الخادم – الرملة – أبو زنيمة

مديرية أوقاف بني سويف

4. مسجد التقوى – زرابي دير الحديد - الفشن

مديرية أوقاف البحيرة

5. مسجد النور سعد حسين - قرية الجنبيهي - حوش عيسى

6. مسجد حسن الختام – الماكينة - دسونس– أبو حمص

مديرية أوقاف الفيوم

7. مسجد الرحمن الرحيم –الفراقصة– فانوس – طامية أول

8. مسجد الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – إطسا غرب

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. مسجد آل جبر – أبو دياب شرق – دشنا

مديرية أوقاف الغربية

2. مسجد الغوانم - بنا أبو صير - سمنود - الغربية