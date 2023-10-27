القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 7326 فلسطيني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد أن الصحة الفلسطينية، أكدت ارتفاع عدد شهـداء العدوان على غزة إلى 7326 شهيد فلسطيني.



وكشفت الصحة الفلسطينية، أنه هناك 104 شهداء من الكادر الطبي جراء العدوان على غزة، ونحو 19 ألف جريح جراء العدوان على غزة

