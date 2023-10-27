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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت سرايا "القدس قصف عسقلان بصاروخ "بدر 3" ردا علي العدوان الإسرائيلي علي المدنيين.

كما قصفت سرايا القدس كلا من أسدود واسديروت برشقات صاروخية مكثفة.

وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف بري وجوي وبحري على مناطق مختلفة في قطاع غزة، تزامناً مع انقطاع الاتصال بأكثر من مليوني فلسطيني.

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية اعلنت انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل، فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت.

كما أكدت شركات الاتصالات في غزة الانقطاع الكامل لشبكاتها العاملة في القطاع، في حين تحولت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الانترنت.

وأعلن تليفزيون فلسطين، أن قطاع غزة يشهد قصفا الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب، وتعرضت أنحاء مختلفة في قطاع غزة لقصف عنيف ومستمر من طيران الاحتلال الحربي.

 

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