تفاصيل وموعد انطلاق الأسبوع التوظيفي بجامعة عين شمس

تنطلق اليوم السبت فعاليات الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس ” Career Week 2023 ” في نسخته الثانية، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ريم الكباريتي، المدير التنفيذي لرابطة خريجي الجامعة، الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

فعاليات الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس

يشارك في الحدث الذي يستمر على مدار أيام 4, 5, 6 نوفمبر، عدداً كبيراً من الشركات و المؤسسات ، بهدف دعم التواصل بين طلاب وخريجي جامعة عين شمس ( في العاميين الأخريين ) مع الشركات المحلية و العالمية، إلى جانب تقديم مجموعة من التدريبات لهم على أيدى خبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة.

يقام “Career Week 2023 ” علي مدار الثلاث أيام بمقر المركز بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساءا، وقد تم تخصيص اليوم الأول ، الموافق السبت 4 نوفمبر لطلاب وخريجى كليات الهندسة، الحاسبات و المعلومات معلومات واليوم الثانى لكلية التجارة واليوم الثالث والأخير لطلاب وخريجى كليات الألسن، الأداب, الحقوق و التربية.

و يمكنكم التسجيل من خلال الرابط التالى

https://asucareercenter.icareerhub.com/

وكان قد كانت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، قد استقبلت تشوى بيونغ سون، الوزير المفوض والقنصل العام للسفارة الكورية بالقاهرة، و الفنان الكوري العالمي كانغ ايك جونغ، بحضور الدكتورة سارة ماجد، المدرس بقسم اللغة الكورية، وذلك قبيل إلقاءة محاضرة عن الفن بعنوان "الاشياء التي اعرفها"، ثم تبعها بورشة عمل مع طلاب الكلية.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن قسم اللغة الكورية بالكلية أحد أعرق الأقسام في مصر والشرق الأوسط لتدريس اللغة الكورية وثقافتها، مشيرة إلى التعاون الفعال بين القسم وسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة وما تقدمة للقسم من دعم على مستوى المراجع و المدرسين الكوريين للقسم، كذلك أوضحت أن أبناء قسم اللغة الكورية بالكلية اليوم يعملون في العديد من المناصب المرموقة في مختلف المؤسسات المحلية والعالمية.

وتابعت حديثها مشيرة إلى أن إدارة الكلية حريصة على استضافة أصحاب اللغة بمختلف تخصصاتهم لإثراء العملية التعليمية وتعزيز قدرات وإمكانات الطلاب المصريين في التمكن من اللغة الكورية وثقافتها لتوطيد العلاقات الدولية والتعاون الآكاديمي مع الجانب الكوري.