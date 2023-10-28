خلى بالك.. فيروس جديد يخترق مليون جهاز كمبيوتر

اكتشف باحثو الأمن السيبراني فى شركة كاسبرسكي ، فيروساً ضارًا يهدد العديد من الأجهزة، والمفاجأة أنه ليس جديداً بل أنه متواجد من حوالى أكثر من 5 سنوات.

حمل الفيروس الجديد إسم “StripedFly” والذى تم إطلاقه فى عام 2017، بعدما اكتشفته أداة حماية Kaspersky، ورفضته باعتباره أداة تعدين للعملات المشفرة.

إلا أنه من خلال بحث جديد توصل فريق كاسبرسكي أن الفيروس لايقتصر فقط على تعدين العملات المشفرة، بل أنه يمكنه تنفيذ الأوامر عن بعد، والتقاط لقطات الشاشة “سكرين شوت”، وسرقة كلمات المرور والبيانات الحساسة، أضف إلى ذلك أنه يسجل جميع الأصوات عبر الميكروفون المدمج.

للأسف تم اختراق حوالى مليون جهاز حتى الآن، منهم حوالى 220 ألف جهاز يعلمون بنظام ويندوز، وبحسب كاسبرسكي هناك مليون جهاز مخترق يعملان بأنظمة تشغيل Windows وLinux.

حتى الآن لا توجد معلومات دقيقة حول المسؤولين عن هذا الفيروس، وفقط المعلوم حتى الآن أنه مرتبط بالتعدين عن عملة Monero، ولسوء الحظ أن هذه البرمجية الخبيثة لاتكتشفها أدوات الحماية لوقت طويل.

يذكر أن عملة Monero الرقمية بلغت قيمتها القصوى 542.33 دولارًا في 9 يناير 2018، وحالياً تبلغ حوالى 150 دولارًا.