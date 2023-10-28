خصم مغري على iphone 15 Pro Max في الإمارات

لا زال أقوى جوال رائد لدى علامة آبل الأمريكية وهو جوال iphone 15 Pro Max الأكثر طلباً للشراء فى الأسواق حالياً، وبالتالى ارتفع سعره بشكل ملحوظ، ولكن هناك عرض يمكنك من الحصول عليه بسعر أقل.

يبلغ سعر جوال iphone 15 Pro Max فى الإمارات لسعة 256 جيجابايت 4749 درهماً إماراتياً، باللون التيتانيوم الطبيعى، على أحد منصات البيع بالتجزئة الشهيرة “اونلاين” فى الإمارات العربية المتحدة.

iphone 15 Pro Max

يأتى جوال iphone 15 Pro Max بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة Ceramic Shield glass ضد الخدش والكسر بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع الـ“نوتش” للكاميرا الأمامية.

iphone 15 Pro Max

يقدم جوال آيفون 15 برو ماكس كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.8، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال آيفون 15برو ماكس بمعالج Apple A17 Pro، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة و256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، ويعمل بنظام IOS 17.

iphone 15 Pro Max

يمتلك جوال آيفون 15 برو ماكس بطارية بقوة 4323 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ شحن usb-c لأول مرة فى تاريخ آيفون، كما يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في أقل من 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع اقتناء جوال آيفون 15 برو ماكس في 4 ألوان وهي :الرصاصي، الأزرق الغامق، الأسود الأبيض.