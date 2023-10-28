تخصيص 35 درجة للمهام الأدائية لتلاميذ ابتدائي| تفاصيل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آلية تقييم طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، في المهام الأدائية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: المهام الأدائية تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وتقدم دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، خلال الفصل الدراسي، وهي تمثل مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يوزع المعلم على الطلاب عددا من المهام الأدائية المتعلقة بالمقرر الدراسي، ويختار الطالب واحدة منها، بحيث ينتهي منها خلال الفترة المحددة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام الأدائية المناسبة لميولهم .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصص 35 درجة للمهام الأدائية لكل مادة، توزع كالتالي :

على التخطيط الجيد 5 درجات

على جدية العمل 5 درجات

على المنتج النهائي 25 درجة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص 5 درجات بكل مادة لانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة، وتحسب بالآلية التالية :

يستحق الطالب 5 درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة، وتغيبه أحيانا 3 أيام بعذر مقبول

يستحق الطالب 3 درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة وتغيبه أحيانا بدون عذر

يستحق الطالب درجة واحدة في حالة تغيبه كثيرًا بدون عذر.

و شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تسليم المهام الأدائية ليس له أي علاقة بالمصروفات الدراسية، مُوضحةً أن المهام الأدائية تعد أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها في مادة معينة، وتمثل جزءاً أصيلاً من تقييم أداء الطلاب ومدى فهمهم لمخرجات التعلم، حيث تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، مُناشدةً أولياء الأمور الإبلاغ عن أي مدرسة مخالفة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

ويتم تقييم الطلاب في المهام الأدائية من خلال معلم الفصل، وتوضع من خلال المدرسة والتوجيه المختص وتطبق المهام الأدائية خلال اليوم الدراسي وفقاً لظروف كل مدرسة على حدة، على أن يقيم الطلاب في مادة القيم واحترام الآخر وفقاً لمعدلات أدائهم، أما أنشطة التربية الفنية والموسيقية والتوكاتسو والبدنية يقيم فيها الطلاب من خلال المعلم وفق نواتج التعلم، ويشار إليها "اجتياز وعدم اجتياز"

ما معنى المهام الأدائية ؟

المهام الأدائية عبارة عن أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتان دراسيتان.

وتتصف المهام الأدائية بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب علي ضوئه.



وعند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:

(١) يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

(٢) يستغرق العمل علي المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن.

(٣) يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.

وكان قد أصدر خلال الساعات الماضية ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس) من الحلقة الابتدائية.

ونص قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تطبق المناهج الدراسية المنصوص عليها بهذا القرار على تلاميذ الصفوف (الرابع والخامس والسادس) من الحلقة الابتدائية بكافة مدارس التعليم العام (الرسمية - الرسمية للغات - الرسمية المتميزة للغات - الخاصة بنوعيها العربي واللغات) اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأشار قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفوف الرابع والخامس والسادس من الحلقة الابتدائية تشمل :

اللغة العربية خمس فترات

التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية) فترة واحدة

الرياضيات ثلاث فترات، والعلوم فترتان

اللغة الانجليزية (connect) فترتان

الدراسات الاجتماعية فترة ونصف

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فترة واحدة

المهارات المهنية فترة واحدة، والقيم واحترام الاخر نصف فترة

التربية الفنية فترة واحدة، والتربية البدنية والصحية فترة واحدة

التربية الموسيقية نصف فترة

أنشطة التوكاتسو نصف فترة

اللغة الانجليزية (Connect Plus) الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية فترتان

يراعى أن يكون مجمل الفترات لليوم الدراسي ٤ فترات، ومجمل الفترات أسبوعيًا ٢٠ فترة، ومدة الفترة حصتان.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجوز لمديري مديرية التربية والتعليم بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي، وفقا لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي، وفلسفته، كما أكد القرار أنه يحظر تطبيق أية مقررات دراسية بخلاف المناهج الواردة بهذا القرار.

وبناءا على القرار الرسمي الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يكون التوجيه الفني للمواد الدراسية، من خلال توجيه عام المواد الدراسية بالمديرية، كل في تخصصه نزولا بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية، حتى موجه المادة المختص بالمدرسة.