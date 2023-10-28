أخبار التعليم| هتخسروا درجات.. تحذير عاجل لطلاب المدارس من الغياب خلال امتحانات أكتوبر.. خسوف جزئي للقمر يشاهد في مصر غدا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قمر الصيد والسفر يزين سماء مصر الليلة .. لمعانه 100%

تتزين سماء مصر غداً السبت بظهور بدر أكتوبر، والمعروف بـ قمر الصيد وقمر السفر فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

مديرة HST تكشف عن مصاريف أول مدرسة لـ الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط

قالت زمزم، مديرة مدرسة HST، إن مصاريف المدرسة مصاريف مدارس وزارة التربية والتعليم الحكومية العادية، حيث يدفع الطالب 220 جنيها في البريد المصري، ونحن لا نحصّل أي مصروفات أخرى إضافية.

القمر الدموي.. خسوف جزئي يشاهد في مصر غداً

أكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن غدا السبت يشهد خسوف القمر الجزئي عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض، ولا يمر سوى جزء صغير منه عبر الظل التام للأرض.

هتخسروا درجات| تحذير عاجل لطلاب المدارس من الغياب خلال امتحانات أكتوبر

حذرت جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية طلاب صفوف النقل من الغياب أثناء سير امتحانات شهر أكتوبر 2023 المقرر انطلاقها في جميع المحافظات خلال ساعات .

آداب القاهرة تعلن عن مبادرة جديدة لدعم وتسجيل الأفكار الابتكارية وبراءات الاختراع

أعلنت إدارة رعاية الشباب بكلية الأداب جامعة القاهرة ، عن أن وحدة مهارات الابتكار وتسجيل براءات الاختراع عن الحصول على دعم وتسجيل الأفكار الابتكارية وبراءات الاختراع لمنسوبى الكلية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب .

جامعة المنصورة تهنئ طالبا من ذوي الاحتياجات لفوزه بالمركز الثالث ببطولة العالم للكاراتيه

فاز اللاعب عادل شباب عوض الطالب بكلية التجارة بجامعة المنصورة لاعب المنتخب المصري لذوي الاحتياجات الخاصة للكاراتيه بالمركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية خلال المنافسات النهائية لبطولة العالم المقامة في بودابست بالمجر خلال الفترة من 23 وحتى 30 أكتوبر.

جامعة القاهرة: امتحانات الميدتيرم أول شهر نوفمبر

أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة عن موعد عقد امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022-2023 .

جامعة الإسكندرية: توطيد التعاون مع الجامعات الأمريكية في المجالات العلمية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة دينا راشد نائب رئيس جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

للمرة الثانية في أكتوبر | عملاق المجموعة الشمسية يظهر بجوار القمر

تشهد سماء مصر غداً اقتران القمر مع كوكب المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية (عملاق المجموعة الشمسية) في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

جامعة أسيوط تشارك بالمبادرة العالمية لمكافحة فساد التعليم

شاركت جامعة أسيوط في المبادرة العالمية للتعليم، وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (جريس)، التي تقام بالمشاركة بين وزارة التعليم العالي، وهيئة الرقابة الإدارية، وبرنامج الأمم المتحدة، لمنع الجريمة.