عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر Samsung Galaxy S23 Ultra 5G في السعودية

Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

اذا كنت تريد الحصول على أقوى جوال أندرويد فى العالم عن اقتدار، سيكون اختيارك الأمثل هو جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G الرائد من سامسونج الكورية الجنوبية.

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G في السعودية سعة 256 جيجابايت إلى 3509 ريالاً سعودياً.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يعمل جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوى، حيث الشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

 

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يأتى جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بنظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة المستخدم  One UI 5.1، من خلال معالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 740.

يتوفر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 و 12 مع سعات تخزين داخلية 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، وهي من نوع UFS 4.0 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يقدم جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G كاميرا خارقة خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.7، والثانية للتقريب periscope دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/4.9، والتقريب البصري 3 مرات وميزة مانع الإهتزاز، والثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والتقريب البصري حتى 10 مرات مع ميزة مانع الاهتزاز، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتى 60 فريما فى الثانية الواحدة. 

أما الكاميرا الأخرى لجوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يقدم جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

ودعم جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G القلم الإلكتروني الشهير S Pen، مع بلوتوث 5.3، واتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد  سامسونج الشهير.

يمكنك اقتناء جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الأخضر، كريمي، لافندر، الجرافيتي، الأزرق السماوي، لايم، والأحمر.

أندرويد سامسونج Samsung Galaxy Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

غزة الآن.. المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلال

دعاء لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة.. اللهم انصرهم وسدد رميهم ودمر أعداءهم

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

الغريبة بيطلبوا يروح المنتخب| منشور مثير من نجم الأهلي السابق يخص شيكابالا

موضوعات متعلقة

لوقف الاعتداء الإسرائيلي..مستخدمو X يطالبون إيلون ماسك تزويد غزة بقمر إنترنت صناعي

أخبار التكنولوجيا| أفضل تكييف سبليت 1.5 حصان بمصر.. وعرض رائع على الموبايل الأكثر مبيعا من ريلمي

بسعر مناسب جدًا.. أفضل موبايل شاومي للشباب في السوق

خطأ فادح.. رئيس مايكروسوفت يعبر عن ندمه بشأن هذا القرار

إمكانات جبارة.. هاتف وان بلس OnePlus 12 ينطلق بأفضل شاشة في العالم

سامسونج تعتزم إطلاق هواتفها الرائدة Galaxy S24 بميزات للذكاء الاصطناعي

أفضل صفقة ممكنة.. أنسب موبايل أوبو Oppo للشباب في السوق

أخبار التكنولوجيا| جوجل تعطل خدمات «الخرائط» على الشعب الفلسطينى.. وأكثر موبايل أندرويد شبابي يشبه الـ iPhone

ترشيحاتنا

رئيس شركة العاصمة الإدارية: نتكفل برعاية طلاب مبادرة 100 حلم للمستقبل

عمرو أديب: استهداف مستشفى الشفاء في غزة سيكون أكبر مذبحة بالعالم

حماس: فشل هجوم إسرائيل البري على غزة عبر 3 محاور

البحوث الفلكية تفتح أبوابها للجمهور لرصد خسوف القمر والأخير هذا العام

أول لقطات تبث من غزة بعد انقطاع الإنترنت والاتصالات | فيديو

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

24 فائدة لتناول البرغل| تعرف عليها

صمت الوجع مسموع.. مقطع فيديو مؤثر لأم تحتضن طفلها أبكى رواد السوشيال

تطورات جديدة| نجل الدكتور هاني الناظر يصدم محبيه ويطلب الدعاء

طريقة عمل الدجاج الكرسبى

فيديو

شيرين رضا : لهذا السبب أري الزواج منظومة فاشلة | فيديو

مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ