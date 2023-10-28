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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تعلن عن الأنشطة الرياضية بالكليات| تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تعلن إدارة رعاية الشباب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن دورة سداسيات كرة القدم فى الفترة من ٣١ أكتوبر حتى  ٢ نوفمبر . 

وأوضحت إدارة رعاية الشباب بكلية دار العلوم ، أنها ستقام  على ملاعب الجامعه ، وأن اخر موعد لتسليم الفرق الاحد ٢٩ اكتوبر يجب تسليم صور البطاقه وأرقام التليفونات الخاصه بكل فرقه.

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر، أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن بدء وانتظام الدراسة بالمركز اعتبارًا من الجمعة 20 أكتوبر 2023، حيث تفقد الدكتور عصام جميل مدير المركز انتظام الدراسة وتمنى للطلاب القدامى والجدد عامًا دراسيًا موفقًا.

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ويعد التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح وهو نظام معترف به عالميًا حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويدرس به حاليا في جامعة القاهرة أكثر من 30 ألف طالب وطالبة بنظام التعليم المدمج.

ويتيح مركز التعليم المدمج عدد من البرامج الدراسية وهي: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية للطفولة المبكرة، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي، والدراسات التاريخية وحضارات العالم)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

ويقبل مركز التعليم المدمج الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين من حصولهم على مؤهلهم الدراسي، ويستثنى من هذا الشرط المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على المؤهل من الدول المقيمين بها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء، والطلاب الوافدون. كما يقبل المركز الطلاب الحاصلون على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.

وتنتشر فروع مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج في محافظات مصر ومنها: المنصورة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والسويس، وقنا، والغردقة، وأسوان، والمنيا، وسوهاج، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، بالإضافة إلى وكلاء المركز في الدول العربية ومنها: السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان.

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