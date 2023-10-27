بطل ألغاز | نجم الزمالك السابق يفتح النار على أوسوريو

فتح محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، النار، على خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك؛ بعد الخسارة من إنبي بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم في الدوري.

وقال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ليه الألغاز اللي بيعملها أوسوريو، هو مش عارف إنه بيدرب فرقة زي الزمالك؟".

وأضاف: "أنت صعبان عليك تكسب يا أوسوريو؟، بتعمل حاجات غريبة، إيه لازمة إنك بتلعب 5 ورا، بين الشوطين كان لازم تغير.. مش لازم الدقيقة تيجي 75".

واختتم: "لازم أوسوريو ياخد برأي المساعدين بتوعه، لو أنت مش مقتنع بالنادي؛ تمشي، وإحنا مش مقتنعين بـ نتايجك".