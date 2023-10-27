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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تبدأ الدورات التدريبية الخاصة بالفصل الدراسي الأول.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

ينظم مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدورة التدريبية (آليات كشف الأخبار الكاذبة والمضللة على الشبكات الاجتماعية: Fact checking )

مميزات الدورة التدريبية


- التحقق من الصور والفيديوهات عبر البحث العكسي
- كشف الصور والفيديوهات المصممة بالذكاء الاصطناعي 
- التحقق من المواقع المحذوفة والبحث في أرشيف الإنترنت
- استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تدقيق المعلومات 
- البحث المتقدم على وسائل التواصل ومحركات البحث 
- تتبع صفحات فيس بوك واللجان الإلكترونية على تويتر
- صياغة قصة تدقيق المعلومات .

وأعلن مركز بحوث الرأي العام، تقدم الدورة المكثفة علي مدار يومين 8 ساعات تدريبية 
ويحصل المتدربين علي شهادات معتمدة من كلية الإعلام جامعة القاهرة .

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر، تُطلق جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبادرة للتوعية بسرطان الثدي في الجامعة؛ بالتعاون مع الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، وبإشراف أساتذة متخصصين، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر بعدد من كليات الجامعة ومبانيها الإدارية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المبادرة التي تطلقها الجامعة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وتستهدف الوصول لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات وإجراء الكشف الطبي عليهن وتوعيتهن بسرطان الثدي والقيام بتدريبهن على الكشف الذاتي، للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة إمكاناتها البشرية والمادية وإطلاق القوافل والحملات والمبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات في إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية ومساندة الدولة ودعم جهودها التنموية الشاملة والمستدامة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الدولة المصرية تضع النهوض بصحة المرأة المصرية في صميم اهتماماتها ترسيخًا لمبدأ تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات باعتبار أن صحة المرأة جزء أساسي من أمن واستقرار وصحة الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن مبادرة التوعية بسرطان الثدي تأتي استكمالًا للمبادرات التي شاركت بها الجامعة مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف عن الأمراض غير السارية، والقضاء على "فيروس سي"، لزيادة الوعي لدى المواطنين حول سُبل مواجهة الأمراض المزمنة، بما يُعد ركيزة أساسية للتنمية البشرية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مبادرة التوعية بسرطان الثدي بالجامعة سوف تستمر لمدة 5 أيام، وسيتم توفير مقر ثابت بجوار القبة للتوعية، مضيفًا أن فاعليات التوعية سوف تُقام بكلية العلاج الطبيعي يوم الاثنين 30 أكتوبر، وكلية الهندسة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، وكلية الزراعة يوم الأربعاء 1 نوفمبر، وكلية الطب البيطري يوم الخميس 2 نوفمبر، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعم المنظومة الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

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