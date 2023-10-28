إسرائيل تقصف غزة بالفسفور الأبيض المحرم دوليا |شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام فلسطينية لقطات مصورة لحظة إطلاق الطيران الحربي الإسرائيلي قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، الذي يشهد أعنف حملة قصف منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وينص القانون الدولي على أنه لا يجوز استخدام الأسلحة الحارقة مثل الفسفور الأبيض في الأماكن التي يتركز فيها المدنيون.

والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لحكومة قطاع غزة سلامة معروف إن هناك شواهد أكيدة على استخدام الاحتلال ذخائر محرمة دوليا خلال القصف الذي يشنه على القطاع، مؤكدا أن الحل الوحيد للكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع حاليا هو فتح معبر رفح بشكل كامل وفوري.

وأضاف معروف في مؤتمر صحفي أن العلامات التي تم رصدها على جثث الشهداء وأجسام المصابين تؤكد استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض المحرم دوليا، وهو ما يعد جريمة حرب واضحة بموجب القانون الدولي.

وأكد أن ثمة شواهد لا مجال لإنكارها على استخدام الأسلحة غير التقليدية المحرمة دوليا ضد سكان القطاع الذي يكتظ بالمدنيين، مؤكدا أن طواقم الطب الشرعي رصدت إذابة كاملة وصلت إلى حد التفحم في جلود الشهداء والجرحى.

كذلك رصد الطب الشرعي إذابة الأطراف العلوية والسفلية لهؤلاء الشهداء، وكذلك بعض الجرحى، "وهو ما يضع مسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي أمام هذه الجريمة المركبة التي يرتكبها هذا الاحتلال النازي في إطار هذه المحرقة الكلية ضد الفلسطينيين"، حسب معروف.