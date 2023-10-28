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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نائب وزير خارجية أمريكا الأسبق: يجب حل الدولتين لوقف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

جويل روبين نائب
جويل روبين نائب وزير خارجية أمريكا الأسبق

قال جويل روبين نائب وزير خارجية أمريكا الأسبق، إنه منذ عامين أو أكثر كانت هناك الكثير من التداعيات بسبب مغادرة الولايات المتحدة أفغانستان، مشيرا إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن يظل على مدار عقدين أو أكثر كما حدث فى أفغانستان.

وأضاف جويل روبين نائب وزير خارجية أمريكا الأسبق، خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن يجب حل الدولتين لوقف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحا أن حاملات الطائرات الأمريكية وصلت فى البحر المتوسط فى مجموعتين من أجل محاولة أن تضمن أن إيران لن تتدخل ولن تتسع من نفوذها.

وتابع جويل روبين نائب وزير خارجية أمريكا الأسبق، أن الرئيس بايدن لا يرغب فى أى أمر أخر إلا أن يكون هناك وقف للنزاع العسكري فى الشرق الأوسط.

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