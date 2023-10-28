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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت| غزة تواجه أعنف قصف منذ بدء الحرب.. الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على هدنة إنسانية فورية.. أمريكا لا تضع خطوطًا حمراء لإسرائيل

صدى البلد

المتحدث العسكري المصري: المسيّرتان الساقطتان في نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمر
مصر: أية محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني  بدعوى حمايته يتعين مجابهتها بكل حزم
الصحة العالمية" تعلن فقدان الاتصال بموظفيها في غزة
كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج
البيت الأبيض: أمريكا لا تضع خطوطًا حمراء لإسرائيل
الجيش الإسرائيلي: القوات البرية ستوسع عملياتها في غزة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وعلى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأبرزت صحيفة "الوطن" بيان المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، والذي قال فيه إنه "في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا، وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات عن أن (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث تم استهداف احداهما خارج المجال الجوى المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع.. إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا".

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن  السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، قوله إن مصر تؤكد أن أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو لدول الجوار لثالث مرة في تاريخه، بدعوى حمايته، أو بأي دعاوى أخرى يتعين مجابهتها بالحزم كل الحزم، والتأكيد على رفضنا القاطع لها.

وشدد على أن الصمت لم يعد خياراً " فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى على ما يجري لأهل فلسطين"، مشيرا إلى أن الموقف المطلوب واضح ومباشر، ولا يتجاوز التأكيد على أبسط القيم الإنسانية، وأبسط مبادئ القانون الدولي، وأبسط الأعراف السياسية والدبلوماسية في حالات النزاع المسلح.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أعلن أن القوات البرية ستوسع عملياتها في غزة "الليلة"، داعياً سكان مدينة غزة للتحرك جنوبًا.

وذكرت "الراي" أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت، على مشروع القرار العربي بشأن قطاع غزة، وطالبت بـ"هدنة إنسانية فورية" بين إسرائيل وحماس ووصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في القطاع المحاصر. وجرى تمرير مشروع القرار "غير الملزم" بتأييد 120 صوتاً، واعتراض 14 عضواً بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، بينما امتنع 45 عن التصويت.

وقالت "القبس" إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أعلن أن المنظمة فقدت الاتصال بموظفيها في غزة ومع المرافق الصحية وبقية شركائها بالمجال الإنساني هناك، مضيفًا أن "هذا الحصار يجعلني أشعر بقلق بالغ على سلامتهم، ومن المخاطر الصحية المباشرة على المرضى".

وذكرت "الجريدة" أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت أن مقاتليها يخوضون "اشتباكات عنيفة" مع الجيش الإسرائيلي في موقعين داخل غزة بعد أن أكدت إسرائيل توسيع عملياتها البرية في القطاع المحاصر.

ونقلت "الوطن" عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قوله إنه يكرر دعوته إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، مضيفًا: "يجب على الجميع تحمُّل مسؤولياتهم. هذه لحظة الحقيقة. وسيحكم علينا التاريخ جميعاً".

وقالت "الراي" إن جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض قال إن عشر شاحنات مساعدات إضافية دخلت إلى غزة وسط قصف إسرائيل الجوي، لكن هناك حاجة إلى دخول مزيد من الوقود، مؤكدًا أنه اطّلع على تقارير حول توسع إسرائيل في عملياتها البرية في غزة، لكنه لن يعلق على ذلك، مشيراً إلى أن "أمريكا لا تضع خطوطاً حمراء لإسرائيل".
 

العدوان الإسرائيلي غزة المتحدث العسكري نويبع البحر الأحمر

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