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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: معظم أفلامنا الناجحة كانت مأخوذة من أعمال أدبية

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين ان التعليقات التى وصلتها عن دورها ضمن أحداث حكاية “ الفريدو ” الماخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب ،  والتى عرضت خلال الاسابيع الماضية ، كانت إيجابية للغاية . 

وقالت إلهام شاهين فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لم أكن قد قراءت كتاب 55 مشكلة حب للراحل مصطفي محمود قبل عرض العمل علي ، ولكني قمت بقراءته بعد ان تعاقدت على العمل .

واضافت إلهام شاهين : شخصياً  مع الاستعانة بالأدب المصري والعربي في الدراما المصرية ، فمعظم افلامنا الناجحة كانت مأخوذة من أعمال أدبية . 

حكاية “ ألفريد” التي قدمها عدد  من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وخاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصابت سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.

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إلهام شاهين والسينما : 

 

تعيش الفنانة إلهام شاهين حالة من النشاط السينمائي ، بعد ان تعاقدت على فيلمين من المقرر ان تبدأ فى تصويرهما خلال الفترة القادمة .

حيث من المقرر ان تبدأ خلال الفترة القادمة تصوير فيلم فيتو ، وهو من إخراج ياسر سامي ويشاركها فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف .

كما تواصل حالياً التحضير الى فيلم أخر بعنوان الحب كله ، ويتم ترشيح باقي الابطال المشاركين لها فى بطولة العمل .


 

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