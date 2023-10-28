قبل عرضها تليفزيونياً غدًا.. تعرف على احداث الحلقة 11 من صوت وصورة

طرحت منصة watch it ، الحلقة 11 من مسلسل “ صوت وصورة ” ، خلال الساعات الماضية ، وقبل طرحها تليفزيونياً .

حيث شهدت الحلقة 11 من مسلسل صوت وصورة العديد من الاحداث ومنها قيام رضوي “ حنان مطاوع ” بالظهور فى أحدي البرامج التليفزيونية للحديث عن أزمتها ، وحدث تعاطف كبير معها ، مما جعل بعض الشركات الراعية تطلب التعاقد معها مقابل مليون جنية .

إما طليق رضوي" وليد فواز “ فقد حاول الرجوع لها ، فيما قامت أرملة الطبيب ” نجلاء بدر " بالحديث مع اولادها فى مسائلة السفر خارج مصر لفترة ، الا ان ابنها الكبير رفض .

يتكون مسلسل صوت وصورة من ٣٠ حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي 2023 من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

كما شاركت بموسم رمضان بمسلسل “وعود سخية”، وتدور أحداث المسلسل حول سخية التي تتعرض للظلم، واتهامات كثيرة هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلى شخصية انتقامية في مواجهة كل من تآمر عليها.