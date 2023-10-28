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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع المياه عن مركز سمالوط بالمنيا اليوم لمدة 8 ساعات لأعمال الصيانة

انقطاع المياه في
انقطاع المياه في سمالوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة اليوم السبت من الساعة 8 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا للقيام بأعمال صيانة وترميم للخزان الارضي بالمرحلة الأولي بمحطة مياه عرب الزينة.

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وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا في بيان لها عبر الصفحه الرسميه لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المواطنين واصحاب والمخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية توفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع المياه


وأوضحت الشركة أنه تم تخصيص سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع. 

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