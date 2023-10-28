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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

32 وفاة وإصابة 57.. كواليس حادث طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

صدى البلد

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 46 آخرين بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، جراء نشوب النيران في ما يقرب من 30 سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية )، أمام مدخل قرية الشجاعة بمحافظة البحيرة.

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تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بالطريق الصحراوي وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب النيران بين ما يقرب من 30 سيارة وجاري السيطرة علي الحريق.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين وتم نقل المصابين وجثث المتوفين للمستشفيات عن طريق سيارات الإسعاف، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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