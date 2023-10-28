انطلاق محادثات خطة السلام الأوكرانية في مالطا بحضور مسؤولين من 65 دولة

بدأت المحادثات حول خطة السلام الأوكرانية في مالطا مع حضور مسؤولين من 65 دولة ليس من بينهم روسيا.

قال مسؤولون مالطيون وأوكرانيون إن المحادثات بشأن خطة أوكرانيا للسلام بدأت في مالطا يوم السبت بمشاركة أكثر من 65 دولة باستثناء روسيا.

ويعد الاجتماع الذي يستمر يومين لمندوبي الأمن القومي الجولة الثالثة من هذه المحادثات في الأشهر الأخيرة.

تعتبر أوكرانيا هذه المحادثات فرصة لكسب الدعم لخطة السلام المكونة من 10 نقاط التي طرحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي من دول في جميع أنحاء العالم، خاصة وأن الصراع في الشرق الأوسط يهدد بتحويل التركيز بعيدًا عن أوكرانيا.

رفضت روسيا المبادرة ووصفتها بأنها منحازة ورفضت حضور الاجتماعات.

كتب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك، على موقع أكس المعروف سابقًا باسم تويتر، قبل الجلسة الافتتاحية، مشددًا على الموقف الدولي القوي: "إن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أوكرانيا تؤتي ثمارها، حيث يتزايد الدعم الدولي لصيغة السلام الأوكرانية".

شهدت الجولة الأولى من المحادثات في كوبنهاجن في يونيو 15 مشاركاً فقط، وارتفع إلى 43 في الجولة الثانية في جدة في أغسطس.

في كلمته في المؤتمر، أشار رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك، إلى أنه مع انضمام المزيد من الدول إلى دعم خطة زيلينسكي، "سيتعين على روسيا الاستسلام للمجتمع الدولي، وعليها أن تقبل شروطنا المشتركة.

وبحسب تقرير الأسوشيتد برس، حدد أن خمساً من النقاط العشر التي تتضمنها الخطة ستتم مناقشتها في محادثات نهاية الأسبوع: السلامة النووية، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، والإفراج عن أسرى الحرب، واستعادة سلامة أراضي أوكرانيا.

في كلمته الافتتاحية، قال وزير خارجية مالطا، إيان بورغ، إن الحضور الكبير كان بمثابة تصويت بالثقة في مالطا كوسيط للسلام، مكررًا دعم البلاد لأوكرانيا.

قال بورغ: "على الرغم من أننا دولة محايدة، إلا أننا لا نستطيع أن نبقى صامتين في وجه الظلم والفظائع وإساءة استخدام السلطة في هذه المنطقة". "مالطا تؤمن بالتعددية تحت رعاية القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة."