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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 24 اليوم 29-10-2023 في محلات الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر عيار 24 أعلى أعيرة الذهب قيمة من بين المشغولات الذهبية، مسجلا 2920 جنيها للبيع و 2943 جنيها للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد 29-10-2023.

وزادت  أسعار الذهب في مصر أمس بمقدار 55 جنيها في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية، ليكسر بذلك استقراره الذي استمر لـ3 أيام سابقة.

 

55 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب بنهاية تعاملات اليوم

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

استقرار السعر 

 

ومع بداية تعاملات اليوم  الأحد شهد سعر المعدن الأصفر ثباتا  ؛داخل محلات الصاغة المختلفة وعلي مختلف المشغولات الذهبية بأنواعها.

عيار 21 

وسجل سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 2555 جنيها للبيع و 2575 جنيها للشراء

عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1703 جنيهات للبيع و 1717 جنيها للشراء
 

عيار 18


وصل سعر عيار 18 نحو 2190 جنيها للبيع و 2207 جنيهات للشراء

سعر الأوقية


وسجل سعر أوقية الذهب نحو 90.812 ألف جنيه للبيع و 91.523 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب 


وصل سعر الجنيه الذهب إلي 20.44 ألف جنيه للبيع و 20.6 ألف جنيه للشراء 

سعر كيلو الذهب 


وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.92 مليون جنيه للبيع و 2.942 مليون جنيه للشراء.

 

العرض والطلب 


من جهته، قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات إن العرض والطلب هما المتحكمان الرئيسيان فى تحديد سعر الذهب.

وأكد إيهاب واصف، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثر على أسعار الذهب عالميا مما أثر على الأسعار داخليا

وعن أسعار المصنعية فقد قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف ، زيادة قيمتها  للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بداية من أول شهر أغسطس الماضي، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية
وسوف تكون اسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد.

وعند  حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم  المصنعة لها، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات.

أما عند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من  35 فيما فوق.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

كما يعتبر  المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع مع استمرار قلق المستثمرين حيال الصراع في الشرق الأوسط، وصمد المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

فيما صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1986.79 دولار للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1997.10 دولار.

وارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد أن أشارت البيانات إلى أن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت إلى أعلى مستوى في 19 شهرا في سبتمبر، مما يؤكد توقعات السوق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى عام 2024.

ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة الأسبوع المقبل.

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