55 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب بنهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت مقدار 55 جنيها في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 2555 جنيه للبيع و 2575 جنيه للشراء



وسجل سعر عيار 24 نحو 2920 جنيه للبيع و 2943 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 18 نحو 2190 جنيه للبيع و 2207 جنيه للشراء

وبلغ سعر عيار 14 نحو 1703 جنيه للبيع و 1717 جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 90.812 ألف جنيه للبع و 91.523 ألف جنيه للشراء

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 20.44 ألف جنيه للبيع و 20.6 ألف جنيه للشراء

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.92 مليون جنيه للبيع و 2.942 مليون جنيه للشراء.

العرض والطلب



من جانبه قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات إن العرض والطلب هما المتحكمان الرئيسيان فى تحديد سعر الذهب.

وأكد إيهاب واصف، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثر على أسعار الذهب عالميا مما أثر على الأسعار داخليا

وعن اسعار المصنعية فقد قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف ، زيادة قيمتها للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بداية من اول شهر أغسطس الماضي، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية

وسوف تكون اسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم المصنعة لها، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات

أما عند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من 35 فيما فوق.