عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

55 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب بنهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت مقدار 55 جنيها في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 2555 جنيه للبيع و 2575 جنيه للشراء

يستعيد توازنه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

جرام الذهب يقترب من 3000 جنيه اليوم السبت 28 أكتوبر


وسجل سعر عيار 24 نحو 2920 جنيه للبيع و 2943 جنيه للشراء
وصل سعر عيار 18 نحو 2190 جنيه للبيع و 2207 جنيه للشراء
وبلغ سعر عيار 14 نحو 1703 جنيه للبيع و 1717 جنيه للشراء.
وسجل سعر أوقية الذهب نحو 90.812 ألف جنيه للبع و 91.523 ألف جنيه للشراء
وصل سعر الجنيه الذهب إلي 20.44 ألف جنيه للبيع و 20.6 ألف جنيه للشراء 
وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.92 مليون جنيه للبيع و 2.942 مليون جنيه للشراء.

العرض والطلب 


من جانبه قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات إن العرض والطلب هما المتحكمان الرئيسيان فى تحديد سعر الذهب.
وأكد إيهاب واصف،  أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثر على أسعار الذهب عالميا مما أثر على الأسعار داخليا

وعن اسعار المصنعية فقد قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف ، زيادة قيمتها  للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بداية من اول شهر أغسطس الماضي، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية
وسوف تكون اسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد.

وعند  حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم  المصنعة لها، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات
أما عند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من  35 فيما فوق.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعرعيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

فرج عامر يعلن انتقال لاعب إلى صفوف الأهلي رسميًّا

الصحة: نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

حصر الضحايا..تصادم عدد كبير من السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

موضوعات متعلقة

20800 جنيه سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال: الحرب تتطلب الدخول البري لـ غزة ولا انتصار دون دفع الثمن

مستشار بالأكاديمية العسكرية: رسائل قوية من السيسي للمصريين بشأن الأمن القومي

إيلون ماسك يعلن إتاحة ستارلينك في غزة ولكن لهذه المنظمات فقط

مثقفون: رحيل مهاب نصر خسارة فادحة للشعر العربي

سعر أرخص سيارة من سيتروين 2024 في مصر

حكم مراعاة ترتيب السور عند قراءتها في الصلاة .. هل واجب شرعا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي قشر البرتقال على وجهك .. نتيجة غير متوقعة

تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس من الأكاديمية العسكرية

طريقة عمل صوابع زينب

فتاة فائقة الجمال.. طليق غادة عبدالرازق يعلن ارتباطه بعد أشهر من انفصالهما

فيديو

تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس من الأكاديمية العسكرية

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

32 وفاة وإصابة 57.. كواليس حادث طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

فشلنا نصور.. أحمد الفيشاوى يكشف كواليس فيلمه السيستم مع بسنت شوقى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ