جرام الذهب يقترب من 3000 جنيه اليوم السبت 28 أكتوبر

يستعرض صد البلد أسعار الذهب اليوم السبت 28-10-2023 حيث اقترب سعر الجرام من مستويات 3000 جنيه حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 2943 جنيها ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى مستوى 2698 جنيها .
أسعار الذهب اليوم السبت 28-10-2023
سعر الذهب عيار 21 اليوم 2490 جنيها
سعر الذهب عيار 18 اليوم 2575 جنيها
سعر الجنيه الذهب اليوم 20600 جنيه
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 2,886 شراء 2,943
|عيار 22
|بيع 2,645 شراء 2,698
|عيار 21
|بيع 2,525 شراء 2,575
|عيار 18
|بيع 2,164 شراء 2,207
|عيار 14
|بيع 1,683 شراء 1,717
|عيار 12
|بيع 1,443 شراء 1,471
|الاونصة
|بيع 89,746 شراء 91,523
|الجنيه الذهب
|بيع 20,200 شراء 20,600
|الكيلو
|بيع 2,885,714 شراء 2,942,857
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
سعر الذهب عالميا
وارتفع الذهب منذ بداية الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني بنسبة 8% ليربح 150 دولارا للأونصة، وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط والتخوف من توسع رقعة الحرب ودخول أطراف جديدة.
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 28 أكتوبر
|الوحدة
|ريال سعودي
|دولار أمريكي
|أسعار الذهب عيار 24
|241.94 ريال
|$64.52
|سعر الذهب عيار 22
|221.78 ريال
|$59.14
|أسعار الذهب عيار 21
|211.70 ريال
|$56.45
|أسعار الذهب عيار 18
|181.46 ريال
|$48.39
|سعر الذهب عيار 14
|141.13 ريال
|$37.64
|سعر الذهب عيار 12
|120.97 ريال
|$32.26
|أسعار أوقية الذهب
|7,524 ريال
|$2,007
|أسعار جنيه الذهب
|1,694 ريال
|$451.63
|أسعار كيلو الذهب
|241,941 ريال
|$64,518
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية