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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جرام الذهب يقترب من 3000 جنيه اليوم السبت 28 أكتوبر

صدى البلد

يستعرض صد البلد  أسعار الذهب اليوم السبت 28-10-2023 حيث اقترب سعر الجرام من مستويات 3000 جنيه حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 2943 جنيها ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى مستوى 2698 جنيها .

أسعار الذهب اليوم السبت 28-10-2023

سعر الذهب عيار 21 اليوم 2490 جنيها 
سعر الذهب عيار 18 اليوم 2575 جنيها 
سعر الجنيه الذهب اليوم 20600 جنيه

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,886 شراء 2,943
عيار 22بيع 2,645 شراء 2,698
عيار 21بيع 2,525 شراء 2,575
عيار 18بيع 2,164 شراء 2,207
عيار 14بيع 1,683 شراء 1,717
عيار 12بيع 1,443 شراء 1,471
الاونصةبيع 89,746 شراء 91,523
الجنيه الذهببيع 20,200 شراء 20,600
الكيلوبيع 2,885,714 شراء 2,942,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب عالميا

وارتفع الذهب منذ بداية الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني بنسبة 8% ليربح 150 دولارا للأونصة، وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط والتخوف من توسع رقعة الحرب ودخول أطراف جديدة.

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 28 أكتوبر

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24241.94 ريال$64.52
سعر الذهب عيار 22221.78 ريال$59.14
أسعار الذهب عيار 21211.70 ريال$56.45
أسعار الذهب عيار 18181.46 ريال$48.39
سعر الذهب عيار 14141.13 ريال$37.64
سعر الذهب عيار 12120.97 ريال$32.26
أسعار أوقية الذهب7,524 ريال$2,007
أسعار جنيه الذهب1,694 ريال$451.63
أسعار كيلو الذهب241,941 ريال$64,518
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية
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