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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطباء بلا حدود: غزة تشهد مستوى غير مسبوق من الوحشية

أرشيفية
أرشيفية

أفادت منظمة أطباء بلا حدود، بأن قطاع غزة يشهد "مستوى غير مسبوق من الوحشية"، محذرة من أن شمال المدينة يتم تسويتها بالأرض، وأن القطاع بأكمله يتعرض للقصف، ولا مكان يلجأ إليه المدنيون.

وأضاف رئيس منظمة أطباء بلا حدود، كريستوس كريستو، عبر منصة "إكس"، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المطالب بوقف إنساني لإطلاق النار لم يحدث أثرًا لكبح العنف في غزة.

وانتقد كريستو تحرك زعماء العالم في التعامل مع هذه الأزمة بوصفه "ضعيف جداً وبطيء جدًا"، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات أقوى لحث إسرائيل على وقف "حمام الدم".

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وتابع: "الناس لا حول لهم ولا قوة، ويتعرضون لقصف مروع، لا يوجد أمام الأسر مكان لتهرب إليه فهم يواجهون الجحيم. لا بد من وقف إطلاق النار الآن".

وأكد رئيس منظمة أطباء بلا حدود، أن طواقمها تعمل بمستشفى الشفاء الذي يعج بالمرضى، مشيرًا إلى أن الأوامر الإسرائيلية بإخلائه مستحيلة وخطيرة.

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