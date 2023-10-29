وآخرتها معاك.. إعلامي شهير يفتح النار على أوسوريو

انتقد الإعلامي عمرو الدرديري مدرب الزمالك أوسوريو بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة الخامسة لمسابقة دوري نايل.

وكتب الدرديري عبر فيسبوك: ايوه واخرتها معاك .

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استياء أعضاء مجلس إدارة النادي بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة الخامسة لمسابقة دوري نايل.

وأكد المصدر أنه بالرغم من الاستياء داخل المجلس بسبب الخسارة إلا أن الإدارة ترفض التسرع في اتخاذ قرار ضد أوسوريو المدير الفني للفريق خاصة وأنه لم يتم توفير كل متطلباته لذا من الصعب الحكم النهائي عليه في ظل الظروف التي يعمل بها .

وأشار المصدر ان المجلس يرى أن المدير الفني يرتكب أخطاء في تشكيل الفريق الأبيض وخطط اللعب التي يعتمد عليها في المباريات.

وأضاف المصدر أنه سيتم منح أوسوريو الفرصة في الفترة المقبلة، كما سيعقد مسؤولو النادي جلسة مع المدير الفني لمناقشته بشأن الأمور التي تخص الفريق في الساعات القليلة المقبلة، رافضين التعجل في اتخاذ أي قرار بشأنه.