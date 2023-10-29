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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: أسبوع القاهرة منصة لعرض رؤى إفريقيا في مجال المياه والمناخ

صدى البلد

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ليانا شابوتا، نائبة وزير الري بدولة مالاوي، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، التي تنطلق اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار سويلم، خلال اللقاء، إلى أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح بمثابة منصة للقارة الإفريقية تعرض فيه رؤيتها وتحدياتها في مجال المياه والمناخ.

وأضاف أن رؤية مصر تتضمن العمل على وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، وهو ما حققته مصر بنجاح خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه خلال مؤتمر COP27 والتي شهدت إطلاق مبادرة AWARe التي تركز على تنفيذ مشروعات للتكيف بالدول الإفريقية.

وأشار إلى وجود إقبال متزايد من الدول الإفريقية والمنظمات المختلفة على المشاركة في هذه المبادرة المهمة، متوجها بالدعوة لدولة مالاوي للمشاركة في اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة خلال الأسبوع الحالي، وأيضا المشاركة في جلسة "المشاورات الخاصة بوضع أولويات إفريقيا المطلوب رفعها للمنتدى العالمي العاشر للمياه"، والمزمع عقدها يوم ١ نوفمبر ٢٠٢٣ ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات

ونوّه سويلم بأهمية التدريب ورفع القدرات الذي تقدمه مصر من خلال المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، والذي أنشئ تحت مظلة المبادرة، كما أشار إلى سعي مصر لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الإمكاو)؛ لتعزيز التعامل مع مختلف التحديات المائية.

ومن جانبها، أعربت نائبة وزيرة الري بدولة مالاوي عن سعادتها بزيارة مصر والمشاركة في أسبوع القاهرة السادس للمياه، مشيرة لأهمية المياه باعتبارها مصدر الحياة، وأيضا لرغبتها في التعاون مع مصر فى مجال إدارة المياه بدولة ملاوى خاصة في مجال توفير المياه النقية للمواطنين، والتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

 

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