أسامة حسن: إمام عاشور ليس مصاباً

فجَرَ أسامة حسن نجم الزمالك وإنبي السابق مفاجأة كبرى بشأن مباراة الأهلي أمام صن داونز، والمقرر إقامتها عصر اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي على ملعب لوفتس فيرسفيلد .

وقال أسامة حسن في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN" :" علامة استفهام حول استبعاد لاعب الوسط إمام عاشور من قائمة النادي الأهلي لمواجهة ماميلودي صن داونز ، فهو ليس مصاباً ، وخروجه من القائمة جاء بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر الذي يبدو أن علاقته باللاعب ليست على ما يرام ، ويبدو أن اللاعب سيبتعد عن المشاركة في المباريات الفترة المقبلة ".

وفي وقت سابق ، نشر إمام عاشور لاعب النادي الاهلي، صورة له داخل الجيم الخاص بالنادي علي صفحته بموقع انستجرام ، حيث يخوض اللاعب تدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية .

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أسباب غياب إمام عاشور، لاعب وسط القلعة الحمراء، عن رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز، بالدوري الإفريقي في نسخته الأولى تاريخيًا.

وقال "بيبو"، في تصريحات على الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "إمام عاشور، أجرى أشعة رنين ‏مغناطيسي، ليلة أمس، كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل".

وأضاف: "اللاعب يحتاج للتأهيل، ‏وبالتالي تقرر عدم سفره مع بعثة الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا، بعد التشاور بين الجهازين ‏الفني والطبي في هذا الشأن".

ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي مع صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن ‏تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.

‏وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏