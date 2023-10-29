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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد صلاح في 2012

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي تفاصيل حول المفاوضات مع محمد صلاح نجم ليفربول الحالي لانضمامه للفريق الأول قبل الانتقال لنادي بازل السويسري في عام 2012


وأوضح عدلي القيعي: النادي الأهلي فتح باب المفاوضات مع المقاولون العرب خلال تلك الفترة ولكن الإدارة أجلت المفاوضات لمدة موسم وبعدها انتقل إلي فريق بازل السويسري رغم وجود رغبة من جانبنا لضم اللاعب وقتها.

وأضاف: تدخل عبدالستار صبري لمحاولة ضم محمد صلاح للنادي الأهلي ولكن الأمور لم تتم، ونفس الأمر كان مع محمد زيدان نجم بوروسيا دورتموند السابق.

يواجه فريق الأهلي نظيره صن دوانز في الثالثة عصر اليوم الأحد في برويتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي علي أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة في الأول من نوفمبر المقبل.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب افريقي.

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

الأهلى محمد صلاح المقاولون

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