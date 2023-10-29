جامعة حلوان: نحرص علي دعم المبدعين

تعمل جامعة حلوان علي تطوير البرامج الدراسية بمراحل البكاليريوس و الدراسات العليا بالقطاع الطبي بما يواكب سوق العمل و متطلبات العصر و الحرص علي توفير برامج جديدة تواكب التحول الرقمي و التطور التكنولوجي ، كما تعمل الجامعة علي اعداد و تاهيل الطلاب بما يخدم متطلبات التنمية المجتمعية ، باعداد اجيال قادرة علي تحقيق التطوير .

و صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان من ضمن خطة التطور دعم الجامعة الأفكار وتبنيها ودعم المبدعين، وحث على تعظيم موارد الجامعة من خلال برامج جديدة تجذب الطلاب المصريين والوافدين و تنمية قدرات المتميزين .

كما أشار أيضا إلى حرص الجامعة على توفير رعاية صحية شاملة من خلال كارت التأمين الصحي لاعضاء هيئة التدريس والعاملين، وكذلك إثابة كل مجتهد على أعمالهم المتميزة.

جدير بالذكر انه عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان “اليوم العلمي الثاني لمركز البحوث البينية”، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد دخيل مدير مركز البحوث البينية.

عقدت فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان ” البحوث البينية بجامعة حلوان: طريق الإبداع والابتكار” بهدف نشر الفكر البحثي البيني لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين.

هذا وقد ألقت المحاضرة الأولى الضوء على دور الدراسات البينية في تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، والخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الابتكار والإبداع، حيث قدمها الدكتور ايمن محمدى عطا أستاذ كيمياء البوليمرات وعلوم المواد بقسم الاستخدامات البترولية معهد بحوث البترول، وتناولت المحاضرة المؤشر العالمي للابتكار من خلال تحسين المدخلات والمخرجات العلمية وكيفية تطوير البحث العلمي من فكرة التخصص الي اندماج التخصصات لحل مشاكل المجتمع كما تم تقديم نماذج لبراءات اختراع مصرية واوربية قام المحاضر مع مجموعته البحثية ومجموعات بحثية دولية في انتاج منتجات ساهمت في منتجات مصرية في مجال انتاج البولي ايثيلين الأسود وإنتاج مواد مانعة للتآكل من خلال مخلفات بلاستيكية وبراءات لمعالجة مرضي السكر من النوع الأول بكبسولات بديل للحقن من منتجات طبيعية، وكذلك إنتاج رمال لها القدرة العالية للاحتفاظ بالماء لزراعة الصحراء الرملية .

وتم مناقشة النماذج التي توضح كيفية اثبات ان الدراسات البينية ماهي الي تفكير إبداعي وابتكاري يهدف في النهاية إلى وضع حلول لمشاكل اجتماعية وصحية.

ثم قدمت الدكتورة ايمان نصري، الدكتورة سعاد نادى، أعضاء فريق بحثى عرضا بحثيا لإحدى مشروعات البحوث البينية بعنوان..بروتوكول مقترح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ما بعد كوفيد١٩ مع التركيز على الهدف الثامن وهو توفير العمل اللائق لا سيما للمرأة المصرية، حيث تشكلت المجموعة البحثية من ٦ تخصصات علمية وادبية مختلفة تجمع تخصصات علم الاجتماع وعلم النفس وعلم المناعة والعلوم السياسية وتكنولوجيا الإعلام والتربية.

وتناول العرض البحثى تقديم أدوات منهجية تسهم فى تكوين الفريق البحثي وتهدف لرفع الوعي بين شباب الباحثين بأهمية تناول المشكلات والقضايا المختلفة من جوانب عدة باتباع منه‍جية الدمج والتكامل.

كما كرم مكتب الوافدين بالجامعة أوائل الخريجين الوافدين من كلية الاقتصاد المنزلي بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

وقدم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة التهنئة لهم، معربا عن اهتمام الجامعة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة والدعم الأكاديمي للطلاب الوافدين.

حيث أكد رئيس جامعة حلوان على ضرورة تعزيز أعداد الوافدين بجامعة حلوان، والعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذبهم من جميع دول العالم وزيادة أعدادهم، وذلك بهدف تعزيز الثقافة المتعددة وتبادل الخبرات، ويأتي ذلك في إطار رؤية الجامعة لتكون وجهة جذب للطلاب الدوليين والمتميزين في مختلف التخصصات، وتسعى الجامعة إلى توفير السبل والآليات اللازمة لجذب الطلاب وتوفير برامج تعليمية لهم ملائمة لسوق العمل.

وتم التكريم بحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور محي سامي الشباسي، الدكتورعادل المهدي نواب إدارة الوافدين بالجامعة.

حيث تم تكريم طاهرة محمد عبد العزيز حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأول على الكلية والتخصص، من مملكة البحرين، زينب سعيد جاسم حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف والثاني على التخصص، من مملكة البحرين.

هذا وقد أبدي الطالبات سعادتهم وشكرهم وامتنانهم لقيادات الجامعة وإدارة الوافدين على ما يقدمه لهم من دعم وتسهيل الصعاب وتوفير الجو المناسب للتفوق.